В Хабаровском крае женщина, ударившая мужчину ножом, пошла под суд Фото: Юлия ДУБИНА

Эта вечеринка начиналась как обычно, две родственницы и мужчина – друг одной из них, собрались посидеть вечером, выпить поговорить. О том что посиделки завершатся тяжким ранением одного из участников вечеринки и уголовным делом на другого никто и не предполагал.

То ли спиртное было некачественным, то ли у женщины и е сожителя накопились проблемы, но постепенно мирные разговоры перешли в ругань на повышенных тонах, а застолье в драку.

- Следствием установлено, что в августе текущего года обвиняемая, находясь у себя дома в селе Дада Нанайского района вместе со своей родственницей и ее сожителем распивала спиртные напитки, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю. - Во время застолья между ними возникла ссора на почве личных неприязненных отношений. В ходе драки злоумышленница решила заступиться за родственницу, схватила нож с кухонного стола и нанесла им удар мужчине.

К счастью, удар вышел не смертельным. Пока мужчина в луже крови корчился на полу женщины поняв, что произошло вызвали скорую помощь. А медики в свою очередь полицию. Было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Сейчас расследование, длившееся больше трех месяцев завершено – дело направлено в суд. Как отметили в ведомстве, санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.