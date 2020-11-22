Наемная работница в Хабаровском крае обокрала фермершу Фото: Артем КИЛЬКИН

Как следует из показаний дело происходило в одном из фермерских хозяйств Хабаровского района. Работница предприятия мечтала о переселении в другой город, и все вырученные за работу деньги складывала в укромное место стараясь накопить на переезд.

На свою беду она рассказал о месте подруге – молодей женщине, недавно устроившейся сюда же на работу. Мало того фермерша показала и то, где хранит накопленную сумму – под матрасом на кровати.

Ее недавняя знакомая ждать не стала и при первом же удобном моменте залезла под матрас стащив всю собранную нелегким трудом сумму. Затем 21-летняя ранее судимая и нигде не работавшая девушка отправилась в Хабаровск, где, не мучась угрызениями совести прокутила все деньги.

- После проведенных оперативно-следственных мероприятий подозреваемую наши и задержали, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю. – Было возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Как отметили в ведомстве максимальная санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. Сейчас подозреваемая находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.