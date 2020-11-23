Обстановка в Хабаровском крае 23 ноября 2020: погода, заболеваемость, радиационный фон

Небольшой снег прогнозируют синоптики на территории региона Фото: Евгения МОЛОТОВА

Последняя рабочая неделя ноября начнется в Хабаровском крае с существенных похолоданий.

В Хабаровске 3 ноября 2020 года возможен небольшой снег. Температура ночью от -15ºС до -13ºС, днем от -8ºС до -6ºС, ветер юго-западный 9-14 м/с.

В южных районах края также местами небольшой снег, температура ночью от -18ºС до -14ºС, днем от -10ºС до -5ºС, ветер юго-западный 7-14 м/с.

В центральных районах возможны осадки в виде мокрого снега, температура ночью от -7ºС до -14ºС, днем от -4ºС до -13ºС, ветер западный, юго-западный 7-14 м/с;

В северных районах – местами небольшой снег, температура ночью от -14ºС до -17ºС, днем от -7ºС до -16ºС, ветер северо-западный 7-14 м/с, на побережье местами 15-20 м/с.

На всех реках края наблюдается ледоход различной интенсивности, местами забереги, ледостав.

На реке Амур и на Амурской протоке наблюдается ледоход.

Уровень радиоактивного загрязнения на территории Хабаровского края колеблется от 9 до 20 мкр/ч, т.е. находится в пределах естественных фоновых значений.

Сохраняется риск увеличения количества заболевших коронавирусной инфекции на всей территории края.