Хабаровские спасатели помогут Приморью электричеством

Три резервных установки отправились накануне в пострадавший от ледяного дождя регион Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Сложной остается обстановка в Приморском крае. Прошедший циклон принес разрушения и нарушил электроснабжение целого ряда объектов. Спасатели ГУ МЧС России по Хабаровскому краю оказывают помощь в проведении восстановительных работ нашим соседям.

Вместе с аварийными бригадами энергетиков и коммунальных служб они проводят восстановлению энергоснабжения и расчистке улиц. С помощью бензопил и необходимой техники они освобождают провода от обледенелых веток деревьев, ведут распиловку упавших деревьев, ликвидируют ледовые и снежные заторы на отдельных участках улиц и проездов.

Накануне в Приморье отбыло три комплекта генераторов мощностью 100, 120 и 200 кВт. На автомобилях повышенной проходимости ценный груз был отправлен во Владивосток. Как отметил заместитель начальника ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Виталий Дарчия они помогут специалистам в спасательных и ремонтных работах.