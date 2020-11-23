В Хабаровском крае аграриев, развивающих тепличное овощеводство поддержат рублем Фото: Виктор ЧЕРНЕНКО

Краевые власти 19 ноября приступили к приему заявок на получение субсидий от аграриев, развивающих овощеводство в тепличных условиях. Меры поддержки предусматривают компенсации части расходов на приобретение технологического оборудования для тепличных комплексов, при условии, что оно приобретено в 2020 году.

Предполагается, что до конца 2020 года на эти цели будет потрачено больше 19 миллионов рублей.

— В текущем году мы получили новую установку от Правительства РФ – достигнуть к 2024 году уровня самообеспеченности овощами не ниже среднероссийского. Сейчас этот показатель по России составляет 87 %, в Хабаровском крае в среднем – 30 %, то есть должен произойти кратный рост. Для обеспечения жителей края овощами необходимо построить еще 30 гектаров зимних теплиц, — отметили в министерстве.

А начиная с 2021 года планируется введение мер поддержки, в соответствии с которыми будет компенсироваться до 20% затрат на строительство тепличных комплексов. Средства на это даст федеральный бюджет.