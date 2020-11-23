Часть комсомольской трассы перекрыта из-за ремонта моста ФОТО: Дальневосточное подразделение Росавтодор

Участок автомобильной дороги Хабаровск - Лидога - Ванино - Комсомольск-на-Амуре перекроют сегодня с 10:30 до 11:00, с 12:30 до 13:00 и с 14:30 до 15:00. Ограничения движения связаны с ремонтом моста через озеро Гасси. Как сообщает Дальневосточное подразделение Росавтодора, работы являются плановыми и носят предупредительный характер. Вместе с тем жителей региона настоятельно просят быть внимательными на данном участке автомобильной дороги и не нарушать скоростной режим.