Восемь месяцев проведет в колонии алиментщик из Советской Гавани

Восемь месяцев проведет в колонии алименщик из Советской Гавани Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура города Советская Гавань поддержала в суде обвинение по уголовному делу, предусмотренному частью первой статьи 157 УК РФ. По версии обвинения, 39-летний житель Советской Гавани не выполнял обязанности по содержанию своей малолетней дочери. Решение суда и требования судебных приставов мужчина игнорировал, за что привлекался к административной и дважды к уголовной ответственности в виде лишения свободы условно. В общей сложности своему ребенку он задолжал за период с августа 2019 года по март 2020 года более 80 тысяч рублей, однако на работу устраиваться не спешил и всячески уклонялся от исполнения родительских обязанностей. Суд, отменив условное осуждение, приговорил его к восьми месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Свою вину в совершении преступления подсудимый полностью признал. Приговор в силу не вступил.