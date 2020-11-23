В начале декабря Амур у Хабаровска окончательно скроется подо льдом Фото: Евгения МОЛОТОВА

Зима окончательно входит в свои права. Последняя неделя осени в нашем регионе больше похожа на зиму. Снег, холодные ветра и, конечно, ледостав. Как отмечают гидрологи, в этом году лед на всей протяженности Амура встанет немного раньше, чем обычно. Это предрекает холодную, ветреную и снежную зиму.

По сообщению ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, установление ледостава на Амуре у Хабаровска в 2020 году ожидается в период с 28 ноября по 3 декабря. У Комсомольска-на-Амуре лед встанет в период с 28 по 30 ноября. В устье Амура у Николаевска-на-Амуре ледостав в 2020 году ожидают с 23 по 25 ноября.

Сотрудники МЧС просят жителей региона воздержаться от выходов на неокрепший лед, соблюдать технику безопасности. В случае наступления чрезвычайной ситуации незамедлительно вызывать экстренные службы. Помните, выход на лед опасен!