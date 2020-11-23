В Хабаровском крае заработали дома культуры на колесах Фото: Правительство Хабаровского края

Девять мобильных Домов культуры работают в семи муниципальных районах края - Ванинском, Верхнебуреинском, Вяземском, Комсомольском, Николаевском, Охотском и Солнечном. Специальные автомобили, закупленные в рамках национального проекта «Культура», посещают отдаленные районы, в которых нет собственных досуговых центров. Оборудование спецмашин позволяет оперативно развернуть мобильную сцену, установить звук и свет. Такие возможности позволяют организовать масштабный праздник даже в самых отдаленных селах края.

- В этом году с использованием автоклубов организованы значимые мероприятия, посвященные Дню образования поселка Снежный и села Верхняя Эконь, - рассказал глава Комсомольского района Александр Коломыцев. - Ярким событием для жителей села Новый Мир стало открытие центральной площади. Благодаря автоклубам стало возможным проведение торжественной и концертной программ с приглашением творческих коллективов района.

Общая стоимость приобретенных машин составила более сорока двух миллионов рублей.