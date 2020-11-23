Победители краевого конкурса молодежных проектов получат 5 миллионов от губернатора Хабаровского края

Победители кравого конкурса молодежных проектов получат 5 миллионов от губернатора Хабаровского края Фото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА

Краевые власти определились с кандидатурами победителей конкурса молодежных проектов на гранты губернатора. 19 молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет получат на реализацию своих проектов пять миллионов рублей.

Максимальную оценку получил проект Дениса Рихтера «Цикл просветительских концертов «Персона ДВ». В рамках проекта планируется провести в Хабаровске в течение года цикл просветительских концертов-лекций с участием музыкантов Дальнего Востока, лучших представителей в своей профессии.

Всего конкурсанты представили на суд жюри 161 проект социальной, культурной, предпринимательской и патриотический направленности. Конкурсы молодежных проектов на гранты губернатора Хабаровского края проходят в регионе ежегодно.