В Хабаровском районе отремонтировали 31 автодорогу

Работы проведены в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Фото: Правительство Хабаровского края

Итоги очередного этапа ремонта автодорог на территории Хабаровского района подвели накануне в краевом министерстве транспорта и дорожного хозяйства. В этом году в рамках реализации нацпроекта на территории района приведено в нормативное состояние 25 километров дорожного полотна на 31-й автотрассе.

- Ремонты проведены в поселке Корфовском, селах Ракитное, Лесное, Калинка и Сергеевка. На работы из бюджетов было направлено 197 миллионов рублей. В ходе ремонта уложено новое дорожное покрытие, установлены бордюры, уплотнены обочины, нанесена разметка, - уточнили в министерстве.

Сейчас на территории района работают группы общественного контроля. Представители администрации сельских поселений и члены общественного совета Хабаровского района совместно с представителями подрядчика и специалистами администрации проверяют качество отремонтированных участков дорог.