Глава поселка Ванино Александр Орлов покидает свой пост

Глава поселка Ванино Александр Орлов, обвиняемый в получении взятки, написал заявление о сложении с себя полномочий. Фото: Евгения МОЛОТОВА

Глава поселка Ванино Александр Орлов, обвиняемый в получении взятки, написал заявление о сложении с себя полномочий. 25 ноября его рассмотрит совет депутатов. В случае если отставка главы Ванино будет принята, депутатам предстоит объявить конкурс на замещение вакантной должности и инициировать процедуру выборов.

Также на заседании депутаты рассмотрят предложение о переходе на систему прямых выборов главы администрации поселка. Ранее парламентариями было принято решение, в соответствии с которым глава поселковой администрации избирается на должность советом депутатов.

Напомним, по версии обвинения, Александр Орлов получил более 340 тысяч рублей от предпринимателя, который выполнял муниципальные контракты по благоустройству, содержанию, капитальному ремонту территорий и автомобильных дорог. Сейчас его дело рассматривает районный суд.