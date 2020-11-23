В Комсомольске-на-Амуре растет популярность безналичной оплаты проезда в общественном транспорте Фото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА

Пассажиры общественного транспорта в Комсомольске-на-Амуре все чаще оплачивают проезд при помощи бесконтактных банковских карт и мобильных устройств, поддерживающих технологию Samsung Pay, Apple Pay и Google Pay (смартфоны, часы). За первый месяц введения безналичной формы оплаты на семи маршрутах Города юности было произведено более пяти тысяч транзакций.

Безналичные платежи на транспорте существенно сокращают время обслуживания пассажиров, делая поездку более комфортной. Время совершения одной транзакции - две секунды. Все валидаторы в автобусах оборудованы замкнутой оффлайн-системой, которая позволяет совершать оплату без подключения к интернету.

Сегодня терминалы установлены на семи маршрутах перевозчика ООО «АТП Комсомольск-на-Амуре» №№ 20, 21, 23, 24, 25, 27 и 17. Транспортные средства с возможностью безналичной оплаты обозначены специальными наклейками снаружи и внутри.

С 20 ноября география безналичной оплаты в транспорте Комсомольского района расширяется. К городским автобусам присоединятся восемь пригородных маршрутов - это автобусы №№ 103, 104, 106, 108, 131, 134, 135 и 283А.

- Высокий уровень доверия комсомольчан к бесконтактным платежам связан с удобством и быстротой совершения транзакций. Проезд можно оплачивать бесконтактным способом без введения пароля. Это безопасно, быстро, не создает очередей и освобождает руки от мелочи. Перевозчикам же сервис безналичной оплаты проезда позволяет повысить качество обслуживания клиентов, снизить операционные расходы и увеличить собираемость выручки, - отметил Антон Сидоренко, региональный директор головного отделения по Хабаровскому краю Сбербанка, город Комсомольск-на-Амуре.