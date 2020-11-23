Нетрезвая автолюбительница спровоцировала ДТП в поселке Николаевка в ЕАО ФОТО: ГИБДД ЕАО

Чудом обошлась без летального исхода авария в поселке Николаевка в ЕАО. 22 ноября около 11 часов утра нетрезвая автолюбительница, двигаясь по улице Горького, выбрала неверный скоростной режим и не справилась с управлением.

Митсубиси Динго, которым управляла 51-летняя женщина, покинул пределы дороги, выехал в придорожный кювет и протаранил металлический забор. От удара передняя часть автомобиля сильно деформировалась. Водитель и двое пассажиров получили серьезные травмы - ушибы и переломы - и были госпитализированы. Тест на трезвость автолюбительница провалила, а потому теперь ей придется долгое время ходить пешком и серьезно потратиться на восстановление автомобиля и забора в частном домовладении.