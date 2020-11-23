В Хабаровске бороться с расклейкой незаконной рекламы будет автодозвон Фото: Ксения ТУРТЫГИНА

Власти Хабаровска всерьез взялись за любителей расклеивать незаконные объявления на столбах и фасадах зданий. Для борьбы с нелегальной рекламой был закуплен специальный программный комплекс «Автодозвон».

- На сегодняшний день «Автодозвон» совершает вызовы на 144 номера, - рассказал начальник городского управления информационных технологий Вадим Варады. - Звонки поступают с интервалом раз в пять минут каждый будний день с 9:00 до 18:00. Система доказала свою эффективность. С первых дней работы комплекса в городское управление административно-технического контроля, уполномоченное привлекать граждан и организации к административной ответственности за нарушения правил благоустройства, поступило 168 обращений от абонентов, к которым поступали звонки. В частности интересовались, что нужно сделать, чтобы они прекратились.

Звонки «Автодозвона» поступают с большого количества разных номеров, выбираемых системой рандомно, что существенно усложняет процесс внесения их в «черный список». Для исключения номера телефона из базы данных абоненту необходимо убрать свои объявления с городских улиц.

Напомним, что масштабные работы по ликвидации «визуального мусора» в краевой столице ведутся с начала октября по поручению мэра Хабаровска Сергея Кравчука.