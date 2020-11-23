Прямую трансляцию концерта ансамбля Юрия Башмета в Москве провел «Ростелеком»

Повтор концерта можно будет посмотреть 24 ноября в 21:45.

«Ростелеком» организовал выделенный канал для онлайн-трансляции концерта московского камерного ансамбля «Солисты Москвы» под руководством народного артиста СССР Юрия Башмета. Концерт состоялся 22 ноября 2020 года в концертном зале имени Чайковского в Москве. Прямая трансляция прошла на телеканале «6ТВ», который вещает на территории Хабаровского края. Повтор концерта состоится на этом же телеканале 24 ноября в 21:45.

- У «Ростелекома» большой опыт реализации подобных проектов. Для осуществления онлайн-трансляции буквально за несколько дней был организован канал передачи данных Хабаровск - Москва и обеспечена максимальная стабильность и качество соединения, - комментирует Ольга Фомичева, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Хабаровского филиала ПАО «Ростелеком».

В концерте приняли участие Дэвид Бисмут (фортепиано, Франция), Мария Тилюк (скрипка), Михаил Безносов (кларнет), актер театра и кино Михаил Пореченков и камерный ансамбль «Солисты Москвы» под управлением маэстро Юрия Башмета. В программе концерта - концерт для скрипки с оркестром «В стиле Вивальди» Фрица Крейслера, концерт для фортепиано с оркестром Йозефа Гайдна, интродукция и тема с вариациями Джоаккино Россини и музыкально-литературное действо на стихи Владимира Маяковского «Облако в штанах» и музыку Сергея Прокофьева, Игоря Стравинского и Дмитрия Шостаковича.

- К сожалению, сейчас из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки у нас не было возможности встретиться со зрителями Хабаровского края, куда мы собирались приехать сперва весной, а теперь осенью, вживую. Но зато у нас появилась уникальная возможность увидеться с каждым благодаря такой трансляции, пусть и дистанционно, а у зрителей - остаться дома вместе с родными и насладиться концертом, как будто мы все рядом, - отметил Юрий Башмет.

Концерт должен был состояться в рамках Международного музыкального фестиваля Юрия Башмета, который проводится в Хабаровском крае с 2011 года. За это время он стал одним из самых ожидаемых культурных событий, проходящих на Дальнем Востоке. X Международный музыкальный фестиваль Юрия Башмета в Хабаровске перенесен на 2021 год в связи со сложной эпидемиологической обстановкой.