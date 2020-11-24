Обстановка в Хабаровском крае 24 ноября 2020 года: погода, радиация, заболеваемость Фото: Ольга КИВА

Сегодня, 24 ноября, в Хабаровске ночью небольшой снег, днем без осадков, ночью -9 -11, днем -3 -5, ветер юго-западный 7-14 м/с, порывы 15-17 м/с. На юге края без существенных осадков, ночью -9 -14, днем -2 -8, ветер юго-западный 8-13 м/с. В центральных районах без существенных осадков, ночью -22 -7, днем -2 -10, ветер западный, юго-западный 4-14 м/с (Хабаровский, Нанайский районы - порывы до 15-20 м/с). На севере края без существенных осадков, ночью -16 -5, днем -22 -11, ветер западный 6-14 м/с (Николаевский, Ульчский районы - порывы до 15-17 м/с), на побережье местами 15-20 м/с.

Уровень радиоактивного загрязнения в крае колеблется от 9 до 21 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений.

Данные предоставили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Согласно данным регионального минздрава, общее число заражений коронавирусом в крае 22272.