В Хабаровске неизвестные унесли из отремонтированного сквера лавочки Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске неизвестные унесли из отремонтированного сквера лавочки. Площадку даже не успели официально оформить в муниципальную собственность. Вполне возможно, что скамейки уже украшают чьи-нибудь частные подворья или дачи. Происшествие случилось в конце минувшей недели в зоне отдыха «Березовая роща» на улице Мате Залки.

- Стоимость каждой из пропавших скамеек составляет 20 тысяч рублей. Если полицейские не смогут отыскать похитителей и украденное имущество, то на восстановление нарушенного благоустройства придется тратить дополнительные деньги, - прокомментировал Вячеслав Алябьев, заместитель директора по строительству МКУ «Служба заказчика по строительству и капитальному ремонту».

Напомним, что в 2020 году в Хабаровске обновили скверы на улицах Сергеевская, Стрельникова, Мате Залки, а также в районе завода Серго Орджоникидзе и «Театральный сквер» в парке «Динамо». На эти цели из федерального бюджета выделили 75 миллионов рублей, из муниципальной казны - около 700 тысяч рублей.