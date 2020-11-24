Обстановка в Хабаровске 24 ноября 2020: отключения воды и отопления, заболеваемость Фото: Алексей ФОКИН

По данным на утро 24 ноября 2020 года, в Хабаровске из-за порыва горячей воды нет в одном доме №3 в квартале Энергетик. Электричество отключили в доме по Целинной, 47. Отключений отопления и холодной воды в городе не зафиксировали.

- За минувшие сутки в краевой столице с улиц собрали 99 кубометров снега, высыпали на дороги 652 тонны песчано- соляной смеси и восемь тонн реагента. Также за минувшие сутки в Хабаровске случилось 30 дорожных аварий, по номеру «03» горожане вызывали скорую помощь 1023 раза, - рассказали в городской администрации.

По данным регионального минздрава, за минувшие сутки 23 ноября вывили 311 новых случаев заражения коронавирусом, из них 199 – в Хабаровске. Общее число заражений в регионе 22272, общее число выздоровлений 14713. За минувшие сутки в крае выписали по выздоровлению 96 человек.