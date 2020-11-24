Старые котельные закроют в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

Старые котельные закроют в Хабаровском крае. Объекты находятся в Советской Гавани. Ранее город обеспечивали теплом 10 котельных, пять из которых работали на мазуте, а другие пять - на угле. С запуском в работу новой ТЭЦ восемь из старых котельных собираются закрыть. Два объекта теплоснабжения уже полностью вывели из эксплуатации.

- Сначала закроют четыре мазутные и две угольные котельные, потом построят центральные тепловые пункты и магистральную тепловую сеть к территориально удаленным угольным котельным, - рассказали в министерстве жилищно-коммунального хозяйства края.

Напомним, в 2021 году в поселке Переяславка района имени Лазо собираются построить две новые газовые котельные. В планах властей реконструировать системы теплоснабжения поселка Ванино и до 2024 года построить там новый объект теплоснабжения.