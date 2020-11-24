Осужденные в Хабаровском крае сшили защитные костюмы для врачей Фото: УФСИН по Хабаровскому краю

Осужденные в Хабаровском крае сшили защитные костюмы для врачей. В рамках заказа изготовили 340 костюмов в исправительной колонии №6 УФСИН России по Хабаровскому краю. Товар заказчик - КГБУЗ «Ульчская районная больница» - уже получил. В медучреждении оценили качество изделий.

- Контракт учреждение здравоохранения заключило с УИС края как с единственным поставщиком. Техническое задание заказчик предоставил, сырье и материалы для шитья костюмов самостоятельно приобрели в исправительном учреждении, - рассказали в пресс-службе УФСИН России по Хабаровскому краю.

Над выполнением заказа работали четверо осужденных к пожизненному лишению свободы. Защитные костюмы изготовили раньше установленной контрактом даты на несколько недель. Продукцию доставили заказчику. Качеством изделий сотрудники КГБУЗ «Ульчская районная больница» остались довольны.