В Хабаровске посетитель магазина не заплатил за товар и толкнул менеджера Фото: Иван ВИСЛОВ

В Хабаровске посетитель магазина не заплатил за товар и толкнул менеджера. Об инциденте заявил в полицию представитель магазина по продаже цифровой техники. Представитель потерпевшей стороны рассказал, что мужчина зашел в торговый зал, заметил отсутствие продавца за прилавком и начал похищать с витрин товар.

- Через несколько минут сотрудница магазина окликнула мужчину и попыталась забрать сумку с похищенным. Визитер оказал сопротивление, оттолкнул менеджера и ушел, прихватив с собой семь пар беспроводных наушников. Ущерб оценили в семь тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Вскоре полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 43-летний фигурант, ранее не раз привлекаемый к уголовной ответственности за имущественные виды преступлений. Похищенное он успел продать на городском рынке, а деньги потратил на личные нужды. В отношении мужчины возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Грабеж».