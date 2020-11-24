Хабаровская богадельня ищет помощников Фото: Хабаровская епархия

Хабаровская богадельня при отделе по церковной благотворительности и социальному служению Хабаровской епархии ищет помощников. Нужна помощь в уборке, глажке белья и в других домашних делах. Сейчас эти и другие заботы лежат на плечах сестер.

- Не все сестры сейчас могут работать из-за пандемии. Всех, кто располагает временем и возможностями, просят откликнуться и оказать посильную помощь. Каждый день дежурной сестре необходима поддержка волонтера, - рассказали сотрудники соцотдела.

График дежурств сменный, особых навыков не требуется. Рады будут абсолютно всем: и желающим дежурить, и желающим оказывать волонтерскую помощь. Более подробная информация по телефону 8-984-294-07-09, Дарья.