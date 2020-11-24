В Хабаровском крае решат судьбу Горинского интерната Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае решат судьбу Горинского интерната. При этом Михаил Дегтярев призвал ориентироваться при принятии решения на интересы людей. Пока разобраться с проблемой собираются либо путем проведения капитального ремонта помещений, либо путем строительства нового здания.

- Надо точно понимать - если можем сделать капитальный ремонт, значит сделаем его. Нет - значит будем строить новое здание где-то рядом. В любом случае мы не можем допустить, чтобы в интернате что-то случилось, и все потом кусали локти, - заявил Михаил Дегтярев.

Ранее местные жители не раз заявляли о несоответствии требованиям СанПин и высокой пожароопасности одноэтажных деревянных корпусов. Интернат построили в период с 1969 по 1980 годы. К слову, в сентябре - октябре этого года уже перевели в другие учреждения 113 проживавших там инвалидов.

Окончательное решение по Горинскому психоневрологическому интернату примут в следующем году по результатам технической экспертизы корпусов.