В Биробиджане закрыли на карантин по коронавирусу четыре класса Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Биробиджане закрыли на карантин по коронавирусу четыре класса. Карантина по ОРВИ не вводили. Такие данные озвучили на утро 24 ноября 2020 года в администрации областного центра.

- Из-за коронавируса карантин действует в классах 8В и 9В в школе №5, в девятом классе средней коррекционной школы, во 2А классе в лицее №23. Вернуться к учебе должны были ученики 8В класса школы №5, но результаты тестов еще не пришли. Поэтому школьники продолжают обучаться дистанционно на дому, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Отметим также, что ученики 2А класса лицея №23 и девятого класса коррекционной школы к обучению приступить должны 26 ноября. При условии, что будут готовы результаты тестов. Все школы Биробиджана продолжают работать в штатном режиме.

Родителей убедительно просят следить за состоянием здоровья своих детей. Если есть признаки простудного заболевания, пожалуйста, не приводите детей в школу или в детский сад.