Готовьтесь к праздничному сезону вместе с Почтой России Фото: Почта России

- Новогодние праздники традиционно являются пиком почтовой доставки. Непредсказуемый период пандемии еще весной 2020 года вызвал рост популярности покупок в интернете и сконцентрировал наше внимание на развитии цифровых сервисов и дистанционных услуг. В результате сейчас - во время тотальных онлайн-распродаж - нашим клиентам удобно совершать покупки в любом интернет-магазине и после в один клик определяться со способом их получения, - отметила заместитель директора по операционному управлению макрорегиона «Дальний Восток» Почты России Елена Шандова.

Рассчитать срок доставки можно на сайте или в мобильном приложении Почты России. Для отправки посылок в адрес друзей и близких рекомендуется также воспользоваться онлайн-оформлением - оплаченные на сайте посылки принимаются к отправке без очереди в любом почтовом отделении.

Для того, чтобы получить товары по почте как можно раньше, важно обратить внимание на наличие у посылки трек-номера - он позволяет получателю отследить путь доставки посылки и спланировать визит в почтовое отделение. Отслеживаемая доставка в иностранных интернет-магазинах может скрываться под обозначением Registered mail.

В момент поступления почтовых отправлений в мобильном приложении Почты России клиенту становится доступна опция оформления доставки на дом. Доставка осуществляется до 20 часов в дни работы почтового отделения. Стоимость доставки почтовых отправлений с товарными вложениями составляет 100 рублей. При этом Почта России доставляет мелкие пакеты Aliexpress Plus на дом бесплатно - при заказе товаров, отмеченных знаком Plus, в качестве адреса доставки получателю необходимо указать свой домашний адрес.

Кроме этого для удобства клиентов крупные почтовые отделения Хабаровска работают семь дней в неделю, что вместе с предварительной онлайн-записью позволяет выбрать приемлемое время посещения.