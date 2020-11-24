Под Биробиджаном благоустроят военные городки Фото: Правительство ЕАО

В 107 километрах от Биробиджана благоустроят военные городки. Современная инфраструктура армейского быта появится в приграничном Бабстово. Здесь построят столовую и новый армейский дом, а в перспективе еще две казармы. Этого события ждали около 40 лет.

- Новые трехэтажные казармы будут рассчитаны на 400 военнослужащих 69-й отдельной Краснознаменной Амурской казачьей бригады прикрытия - тактического соединения сухопутных войск. В помещениях оборудуют постирочные с автоматическими стиральными машинами, сушилками для одежды и обуви, кладовые и гладильные комнаты. Также обустроят учебные классы, комнаты досуга, спортивный зал, комфортные спальни, - рассказали в пресс-службе областного правительства.

Также в планах сделать столовую и пищеблок, обеденную зону из трех залов, комнаты отдыха для работников столовой, гардеробные, классы для обучения поваров и душевые. Сейчас в Бабстово идут работы по подготовке фундаментов, в третьем квартале 2021 года планируют сдать сооружения.