В Хабаровске высадят больше двух тысяч деревьев в 2021 году Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске высадят больше двух тысяч деревьев в 2021 году. Также в планах на следующий год высадить полторы тысячи кустарников. Работу выполнят в рамках муниципального и коммерческого заказов.

- В планах на следующий год высадить порядка 30 процентов от общего объема посадок хвойных деревьев. Речь идет о лиственницах, соснах и елях. Также в предстоящем сезоне высадят цветущие породы - боярышник, липу, рябину, яблони, груши, клены, ясени и дубы, - прокомментировали в пресс- службе городской администрации.

Напомним, в 2020 году озеленители удивили горожан топиарными фигурами зверей, которые появились на бульварах и улицах города. На следующий год для местных жителей также приготовили приятный сюрприз, который решили не раскрывать раньше времени.