Сельчане в Хабаровском крае получат чистую воду Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сельчане в Хабаровском крае получат чистую воду. Станцию водоподготовки в Вяземском районе запустят в 2021 году. Она будет обеспечивать качественной водой жителей села Красицкое. На строительство этого объекта регион получит по нацпроекту «Экология» 17 миллионов рублей.

- Вода подземного источника, который используют для водоснабжения в селе сейчас, содержит соединения железа и марганца в концентрации, превышающей предельные значения, установленные санитарными нормами. За счет станции водоподготовки помогут привести показатели качества воды в норму, - рассказали в министерстве жилищно -коммунального хозяйства края.

По предварительным данным, производительность станции будет 240 кубометров в сутки. Заявку Хабаровского края на финансирование строительства уже одобрили в Минстрое России. Ранее сообщалось, что в рамках нацпроекта «Экология» построили водовод в селе Гаровка-1 Хабаровского района