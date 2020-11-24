Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре 24 ноября 2020: лечатся 117 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным на утро 24 ноября 2020 года, в инфекционном госпитале Комсомольска -на- Амуре находятся 533 человека. Из них у 117 пациентов подтвержден covid-19. За минувшие сутки выписали по выздоровлению 40 человек, госпитализировали – 39.

- В реанимационном отделении находится 31 пациентов. У семи человек только подозревают заражение коронавирусом. Также лечатся 409 пациентов, у которых диагностировали внебольничную пневмонию. За сутки с этим заболеванием госпитализировали 96 пациентов, - рассказали в пресс -службе городской администрации.

Жителей и гостей города юности убедительно просят придерживаться противоэпидемиологических мер. Пожалуйста, соблюдайте масочный режим и социальную дистанцию, чаще мойте руки, дезинфицируйте свои гаджеты. Горожанам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями настоятельно рекомендуют избегать мест массового скопления людей.