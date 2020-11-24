Подростковой преступности стало меньше в Хабаровском крае Фото: Мария ЛЕНЦ

Подростковой преступности стало меньше в Хабаровском крае. Специалисты отмечают, что этот показатель снизился на 12,7 процентов. Такое положение дел озвучили на заседании, посвященном вопросам профилактики детской преступности.

По данным УМВД РФ по Хабаровскому краю, с начала года удалось добиться снижения подростковой преступности на 12,7 процента, в том числе повторных преступлений на 19,1 процента групповых на 9,2 процента. Показатель по тяжким и особо тяжким преступлениям составляет 19 процентов, что ниже среднего по России.

В крае более 278 тысяч детей, из них порядка 29 тысяч находятся в трудной жизненной ситуации, около 4000 живут в неблагополучных семьях. Для оказания помощи семьям с детьми в крае работает система профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. В частности внимание уделяют семьям из отдаленных сельских поселений. Во время заседания было озвучено решение главы региона Михаила Дегтярева о поощрении благодарственными письмами за добросовестный труд коллективов службы Детского телефона доверия. Также наградят 40 специалистов-психологов краевых и муниципальных учреждений и трех коллективов муниципальных психологических служб.