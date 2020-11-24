Пожарные в Хабаровске вывели из задымленного подъезда пять человек Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Пожарные в Хабаровске вывели из задымленного подъезда пять человек. По предварительной информации, сообщение о происшествии поступило на пульт пожарно-спасательной службы города вчера вечером, 23 ноября. Подмогу оперативно отправили на улицу Карла Маркса.

- Прибывшие в огнеборцы обнаружили задымление в подъезде. Провели разведку и выяснили, что очаг возгорания находится на четвертом этаже, горит электрокабель в шахте, - рассказали в пресс -службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Пожарные быстро обнаружили людей, нуждающихся в помощи, и вывели их в спасательных устройствах на улицу. Среди них были трое взрослых и два ребенка. Известно, что площадь пожара составила пять квадратных метров. Причины возгорания и виновных в происшествии установят в ходе проверки сотрудники Государственного пожарного надзора МЧС России.