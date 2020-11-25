В Комсомольске-на-Амуре до конца 2021 года расселят семь ветхих домов Фото: Администрация Комсомольска-на-Амуре

В Комсомольске-на-Амуре до конца 2021 года расселят семь ветхих домов. Предполагается, что 70 семей, то есть 203 человека, смогут переехать в благоустроенные квартиры, оставив ветхое жилье постройки 30-40-х годов прошлого века.

- Расселят дома на улицах Квартальная, Пионерская, Летчиков и Комсомольская. Жильцы получат квартиры на вторичном рынке, купленные на государственные средства у лиц, не являющихся застройщиками. Это условие первых двух этапов адресной краевой программы по переселению из аварийного жилья, - прокомментировали в пресс-службе городской администрации.

На сегодняшний день в мэрии купили 66 квартир из 70 необходимых. По 33 квартирам заключили договоры социального найма. Очередной этап переселения пройдет в 2022-2023 годах. За это время новое жилье получат жильцы девяти деревянных домов на улицах Квартальная, Ленинградская, Щорса, Жуковского, Пионерская, Летчиков.