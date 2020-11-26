Обстановка в Хабаровском крае 26 ноября 2020 года: погода, радиация, заболеваемость Фото: Евгения МОЛОТОВА

Сегодня, 26 ноября 2020 года, на территории южных и части центральных районов края ожидается усиление ветра по долинам рек до 15-20 м/с. В Хабаровске преимущественно без осадков, ночью -12 -14, днем -8 -10, ветер юго-западный 7-12 м/с, порывы 15-18 м/с. На юге края без осадков, ночью -11 -16, днем -6 -11, ветер западный, юго-западный 7-12 м/с, порывы 15-18 м/с. В центральных районах без существенных осадков, ночью -7 -23, днем - 5 -13, ветер западный, юго-западный 7-13 м/с, порывы 15-20 м/с. На севере края без существенных осадков, ночью -12 -20, днем -8 -17, ветер западный 8-13 м/с, на побережье порывы до 15-20 м/с.

Уровень радиоактивного загрязнения в крае колеблется от 9 до 21 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений.

Данные предоставили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Согласно информации регионального минздрава, общее число заражений коронавирусом 22905.