Полицейские задержали подозреваемого в дачных кражах под Хабаровском Фото: Олег ЗОЛОТО

Полицейские задержали подозреваемого в дачных кражах под Хабаровском. Добычей злоумышленника стали велосипед, самовар, аэрогриль, электроинструменты и металл. В общей сложности злодей успел похозяйничать в четырех дачных домиках. Общий ущерб составил более 37 тысяч рублей.

- По подозрению в серии краж задержали 21-летнего жителя села Краснореченское. Ранее его не привлекали к уголовной ответственности. Во время расследования выяснили, что злоумышленник арендовал дачный дом в садоводческом обществе в селе Ракитное для проживания, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Похищенное имущество фигурант продал на центральном рынке Хабаровска, а металл сдал в пункт приема металлолома. В отношении парня завели и расследуют уголовное дело по статье «Кража». Максимально возможное наказание в этом случае - лишение свободы сроком до пяти лет.