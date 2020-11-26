Обстановка в Хабаровске 26 ноября 2020: отключения воды и отопления, заболеваемость Фото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА

По данным на утро 26 ноября 2020, в Хабаровске не зафиксировали отключений горячей и холодной воды. За минувшие сутки в городе на дороги высыпали 30,5 тонны противогололедных средств, собрали и вывезли 265 кубометров снега и мусора.

- Также за минувшие сутки случилось 27 дорожных аварий, два пожара и два возгорания. По номеру «03» горожане вызывали скорую помощь 994 раза, - рассказали в городской администрации.

По данным на вечер 25 ноября 2020 года, за сутки COVID-19 выявили у 185 жителей Хабаровска. Общее число заболевших в краевом центре с начала пандемии - 16271 человек. Жителей и гостей города призывают соблюдать меры безопасности - социальную дистанцию и масочный режим. Пожалуйста, чаще мойте руки, проветривайте помещения, регулярно делайте влажную уборку.