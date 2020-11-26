На улице Приморской в Хабаровске столкнулись две иномарки Фото: УМВД России по городу Хабаровску

На улице Приморской в Хабаровске столкнулись две иномарки. По предварительным данным, пострадал водитель Hyundai Crace. В эту машину врезался автомобиль Toyota Corolla Axio, который двигался со стороны улицы Ленской в сторону улицы Океанской. Инцидент случился вчера вечером, 25 ноября.

- Авто Toyota Corolla Axio на нерегулируемом перекрестке не уступило дорогу машине Hyundai Crace, которая двигалась по улице Приморской со стороны улицы Шкотова в сторону проспекта 60-летия Октября. После столкновения обе иномарки выехали за пределы проезжей части, - рассказал информированный источник.

У пострадавшего водителя диагностировали ушибленную рану века слева. Лечение он будет получать амбулаторно. Оба участника ДТП были трезвы, в отношении водителя Toyota Corolla Axio составили административный протокол.