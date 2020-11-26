Собака и лошадь пали жертвами тигров в Хабаровском крае Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Хабаровском крае с начала 2020 года оперативная группа по урегулированию конфликтных ситуаций между человеком и дикими животными 223 раза выезжала для проверки обращений граждан. Из них подтвердилась 81 конфликтная ситуация.

- В период с 19 по 26 ноября 2020 года в регионе зафиксировали две конфликтные ситуации с дикими животными. Одна из них случилась в минувший вторник 24 ноября. Тогда амурский тигр задавил лошадь на окраине села Покровка Бикинского района, - рассказали в краевом министерстве природных ресурсов.

На следующий день инцидент случился в селе Челны Хабаровского района. По предварительным данным, на улице Садовой тигр напал на дворовую собаку. Четвероногий питомец погиб.

Жителей и гостей края призывают соблюдать правила поведения в местах обитания тигра и медведей.