Один скончался, два человека пострадали в аварии на трассе Комсомольск-на-Амуре – Солнечный Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В минувшие сутки, 25 ноября 2020 года, на трассе Комсомольск-на-Амуре - Солнечный произошла дорожная авария. Так, на 17 километре автодороги с проезжей части в кювет выехала машина Nissan Skyline. Иномарка ехала со стороны поселка Солнечный в сторону Комсомольска-на-Амуре.

- Наиболее вероятной версией пока считают то, что водитель не справился с управлением, съехал в кювет, где машина врезалась в дерево. В результате ДТП один пассажир от полученных травм скончался, двум пассажирам понадобилась медицинская помощь, - рассказали в краевом ГИБДД.

Автолюбителей в регионе убедительно просят быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать правила дорожного движения. Пожалуйста, не нарушайте скоростной режим, выполняйте требования дорожных знаков и сигналов светофоров, уважайте других участников дорожного движения.