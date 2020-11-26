Безопасностью на новогодние каникулы займутся власти Хабаровского края Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае остается напряженной ситуация по коронавирусу.По данным на вечер 25 ноября в крае общее число заражений коронавирусом составило 22 905. На лечении в данный момент – 7 465 человек. Как отметил Михаил Дегтярев, система здравоохранения края работает в крайне напряженном режиме.

На сегодняшний день на COVID-19 методом ПЦР протестировали более 550 тысяч жителей региона. В день выполняют семь-восемь тысяч тестов. Со слов руководителя регионального управления Роспотребнадзора Татьяны Зайцевой, больше всего заболевших – это люди в возрасте от 30 до 49 лет. Чаще всего болеют работники здравоохранения и образования, высок процент распространения COVID-19 среди так называемых «офисных» работников.

- Правоохранительным органам и органам власти, уполномоченным контролировать соблюдение всех рекомендаций, которые мы здесь, на штабе, вырабатываем, необходимо твердо проявлять волю, - заявил Михаил Дегтярев. – Близятся новогодние праздники, нам надо тщательно проработать все детали. Что допускается с точки зрения Роспотребнадзора, где и в чем ограничиться. Есть месяц на подготовку. Мы обязаны обеспечить безопасность людей в новогодние каникулы.