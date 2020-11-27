В хабаровской больнице №2 начали работать первые волонтеры-медики Фото: Правительство Хабаровского края

В краевой клинической больнице №2 начали работать первые волонтеры-медики. Шесть ребят совмещают работу с дистанционным обучением в медицинском колледже или университете. Среди обязанностей, которые они исполняют в лечебном учреждении, термометрия посетителей, транспортировка пациентов на обследования и в стационары краевой больницы.

- Сами студенты рассказывают, что не боятся работать в больнице, куда поступают пациенты с разным анамнезом. Они используют средства защиты, соблюдают меры предосторожности, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Отметим также, что в медицинских учреждениях края работает в общей сложности 61 доброволец. Студенты и сотрудники организаций профобразования доставляют продукты питания, предметы первой необходимости, трудятся в качестве операторов в call-центрах. Желающих вступить в ряды волонтеров просят обращаться в краевой волонтерский центр по адресу: Хабаровск, улица Гоголя, 21Б, телефон: (4212) 32-30-70.