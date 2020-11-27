В Хабаровском крае осудят капитана буксира Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровском крае осудят капитана буксира. По версии следствия, мужчина виноват в столкновении плавкрана с мостом через реку Амур. Ему предъявили обвинение по статье «Нарушение правил движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба».

Инцидент случился в мае 2020 года. Тогда капитан-механик самоходного транспортного буксирного судна транспортировал несамоходное судно «Плавкран-688». Это происходило путем толкания его по судовому ходу реки Амур до причала в Хабаровске. При этом документов, разрешающих эту работу, у него не было.

- Во время буксировки случилось касание натяжного ролика стрелы противовеса несамоходного буксирного судна «Плавкран-688» с металлической конструкцией мостового перехода. Как результат, случилось повреждение последней. Причиненный ущерб ОАО «РЖД» составил свыше 2,5 миллиона рублей, - рассказали в пресс-службе ДВСУТ СК России.

Материалы уголовного дела находятся в суде на рассмотрении.