Полицейских в Хабаровске осудят за мошенничество в отношении предпринимателя Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полицейских в Хабаровске осудят за мошенничество в отношении предпринимателя. Фигуранты - инспектор группы морально-психологического обеспечения отдела по работе с личным составом УТ МВД России по ДФО и старший преподаватель кафедры тактико-специальной, огневой и физической подготовки Владивостокского филиала ДВЮИ МВД России. По версии следствия, они в 2019 году под предлогом получения взятки путем обмана бизнесмена похитили у него 300 тысяч рублей.

- За вознаграждение сотрудники полиции должны были оказывать общее покровительство деятельности по продаже табакосодержащей продукции, не проводить проверки его деятельности. Однако предприниматель не знал, что у этих лиц нет должностных полномочий в данной сфере, - рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Фигурантов обвиняют по уголовной статье «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения». За это преступление подозреваемые рискуют лишиться свободы на срок до шести лет.