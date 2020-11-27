В Хабаровском крае 29 ноября проведут мероприятия ко Дню матери Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Мероприятия ко Дню матери проведут 29 ноября. Все они, по сложившейся в последнее время традиции, пройдут онлайн. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Так, в 11:00 на YouTube-канале краевой детской библиотеки имени Н.Д. Наволочкина проведут трансляцию литературно-музыкальной видео-открытки «Простыми словами о главном…». В музее имени Гродекова, в Instagram и Facebook в 13:00 начнется мастер-класс по изготовлению открытки «Утиная семейка», в 14:00 стартует видеоэкскурсия по дошкольным учреждениям СССР, в 15:00 - по фондам музея о традициях воспитания коренных народов края.

На сайте и в официальных аккаунтах соцсетей Дальневосточного художественного музея в 13:00 желающие смогут купить видеоэкскурсию «Образ матери в искусстве». На YouTube-канале краевого дворца дружбы «Русь» в 15:00 пройдет трансляция концерта с участием творческих коллективов и солистов учреждения культуры.