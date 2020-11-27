В УФСИН Хабаровском крае выберут самую красивую сотрудницу Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В УФСИН в Хабаровском крае выберут самую красивую сотрудницу. Победительница отправится на финал Всероссийского конкурса в Москву. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФСИН.

Напомним, конкурс среди сотрудниц ведомства «Мисс-УИС» проводят один раз в три года. Участвовать в нем могут сотрудницы-девушки со всей страны. Впервые за всю историю проведения конкурса мероприятие 2020 года организуют в онлайн-режиме. Это необходимая мера в связи с неблагополучной ситуацией по коронавирусу.

На первом этапе сотрудницы ведомства покажут свою красоту и привлекательность, а также продемонстрируют мастерство владения боевым оружием и физическую подготовку. Члены жюри, в состав которого входят представители руководства управления Федеральной службы исполнения наказаний по Хабаровскому краю, оценят профессиональные навыки сотрудниц УИС, уровень физической и огневой подготовки. Особое внимание уделят творческим «визиткам». По итогу выберут достойных участниц, которые и отправятся в Москву.