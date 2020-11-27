Детсадовцы в Хабаровском крае сдали нормы ГТО Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Детсадовцы в Хабаровском крае сдали нормы ГТО. В мероприятии участвовало около 800 детей в возрасте от шести до семи лет. Оно продолжалось в общей сложности месяц. Об этом сообщили в городском управлении образования.

К слову, детсадовцы не только участвовали о спортивном событии. Им также рассказывали об истории возрождения спортивных соревнований. Организовали для несовершеннолетних конкурсы, игры и эстафеты. Дошкольники участвовали в сгибании-разгибании рук, поднимали туловища из положения лежа, наклонялись вперед из положения стоя, прыгали в длину с места, метали теннисный мяч.

Отметим также, что все ребята получили сувениры на память с символикой комплекса ГТО. Напомним, 1 марта прошедшего года Хабаровский край вошел в число субъектов России как экспериментальная площадка «Детский сад и спорт» в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни».