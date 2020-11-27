В ЕАО полицейские нашли больше килограмма марихуаны Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ЕАО полицейские нашли больше килограмма марихуаны. Наркотик при обыске квартиры нашли у жителя области. Предположительно он переправлял запрещенное вещество в Хабаровский край. По предварительной информации, правоохранители вычислили 39-летнего нарушителя во время отработки информации о незаконной перевозке запрещенных веществ.

- Во время обыска нашли и изъяли полимерный мешок с растительной массой темного цвета. Экспертиза подтвердила, что это марихуана, - прокомментировали в пресс-службе УТ МВД России по ДФО.

Во время расследования выяснилось, что подозреваемый собрал части дикорастущих растений конопли в окрестностях села Благословенное на территории области. Потом фигурант изготовил из них растительный наркотик для личного потребления. Сейчас в отношении него возбудили и расследуют уголовное дело. На время разбирательств мужчина будет находиться под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.