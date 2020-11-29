Трехлетний ребенок погиб во время пожара в селе Еврейской автономии

По предварительным данным, дом загорелся из-за неисправной печи Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

В селе Кукелево ЕАО 28 ноября случился пожар. Загорелся частный дом, в это момент внутри была бабушка с трехлетним внуком. Женщина смогла спастись, ребенок погиб.

Открытым огнем была охвачена веранда квартиры и частично крыша дома. Бабушка выбралась через окно.

- В результате пожара сгорела веранда и повреждена крыша двухквартирного дома, кухня и жилые комнаты закопчены продуктами горения по всей площади. В ходе тушения пожара в дальней комнате квартиры был обнаружен трехлетний ребенок без признаков жизни, - сообщили в пресс-службе главка МЧС РФ по ЕАО.

Открытым огнем была охвачена веранда квартиры и частично крыша дома Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

По предварительным данным, дом на Советской улице загорелся из-за неисправной печи. Более точную причину пожара специалисты скажут после проведения ряда экспертиз.

- По факту смерти несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе причин и условий, способствовавших совершению преступления, - прокомментировали в пресс-службе СУ СКР по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

Как рассказал дознаватель, в начале ноября с этой семьей проводили противопожарный инструктаж.

Расследование уголовного дела продолжается. Максимальное наказание по статье - до двух лет колонии.