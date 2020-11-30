Обстановка в Хабаровском крае 30 ноября 2020 года: погода, радиация, заболеваемость Фото: Евгения МОЛОТОВА

Сегодня, 30 ноября, в Хабаровске без осадков, ночью -15 -13, днем -9 -7, ветер западный 7-12 м/с. На юге края преимущественно без осадков, ночью -18 -13, днем -12 -6, ветер юго-западный 6-11 м/с. В центральных районах преимущественно без осадков, ночью -27 -10, днем -18 -5, ветер западный, юго-западный 6-11 м/с. На севере региона преимущественно без осадков, ночью -25 -11, днем -15 -8, ветер западный, северо-западный 6-13 м/с, местами порывы до 15-18 м/с.

Уровень радиоактивного загрязнения в крае колеблется от 9 до 20 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений.

Данные предоставили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Согласно информации регионального минздрава, общее число заражений в крае 23917. Из них вылечились 16546, скончались 157. Лечение получают 7214 человек.