В Хабаровске 30 ноября пройдет бесплатное анонимное тестирование на ВИЧ Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Хабаровске 30 ноября пройдет бесплатное анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ. Для исследования понадобится только слюна. Участвовать в акции приглашают всех желающих. Специалисты также готовы дать рекомендации от специалистов по профилактике ВИЧ-инфекции. Об этом сообщили в хабаровском центре «АнтиСПИД».

Пройти тестирование можно будет в «Леруа Мерлен Восток» по адресу: улица Павла Леонтьевича Морозова, 86. Специалисты возьмут биоматериал на анализ у всех желающих с 12:00 до 15:00. Отметим также, что ежедневно - с понедельника по четверг с 8:30 до 16:30 и в пятницу с 8:30 до 12:00 - пройти бесплатное тестирование на ВИЧ можно в КГБУЗ «ЦПБСИЗ» по адресу: переулок Пилотов, 2.

Жителям региона напоминают, что тестирование помогает определить ВИЧ-статус. Благодаря своевременной диагностике риск инфицирования снижается на 70 процентов.